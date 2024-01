Skal ha kjørt i motsatt kjørefelt mot politibil

20. februar må en 26 år gammel mann fra Stavanger møtte i Stavanger tinghus. Blant annet er han tiltalt for vold mot politiet.

26. februar 2022 i forbindelse med at han skulle fraktes fra et utested i Stavanger til arresten ved Stavanger politistasjon, skal han ha sparket kraftig i døren på cellebilen, slik at politipatruljen måtte stoppe bilen for å få kontroll på ham for å unngå materiell skade. Da døren ble åpnet skal han ha forsøkt å sparke en politibetjent i ansiktet. Da han noe senere skulle settes i arresten skal han ha sparket en politistudent i låret.

17. mars i fjor skal han ha ført en bil som var påsatt kjennemerkene til en annen bil. Ved denne kjøreturen skal han ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette. I stedet skal han ha akselerert bilen og kjørt i motsatt kjørefelt mot politibilen, og like før han traff denne skal han svingt unna og kjørt videre i motsatt kjørefelt.

2. september 2022 og 24. februar i fjor skal han også ha kjørt bil mens han var påvirket.

28. januar skal han også ha øvelseskjørt med en kvinne ved Amfi Madla. Ifølge tiltalen gjorde han dette til tross for at han ikke hadde hatt førerrett uavbrutt i fem år. 26-åringen skal også ha vært påvirket av kokain og narkotiske tabletter under øvelseskjøringen.

Tiltalen lyder også seks tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning og sperrefrist for erverv av førerrett.