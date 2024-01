Mann fikk Nav til å betale ham dagpenger han ikke hadde krav på

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden fra 2. mai 2020 til 27. juni 2020 leverte han meldekort til Nav der han ikke opplyste om timer som han faktisk hadde arbeidet. Dette medførte at han fikk utbetalt 68.650 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Dette gjentok seg i perioden fra 6. februar 2021 til 2. mai 2021. I denne perioden jobbet han for to arbeidsgivere og fikk utbetalt 79.920 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

34-åringen forklarte i retten at har dysleksi og ADHD. Han sliter derfor med å forstå offentlige dokumenter med mer.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte handlet grovt uaktsomt. Når man har dysleksi og ADHD og vet at det påvirker evnen til å forstå og oppfatte, må man undersøke nærmere. Selve systemet med at dagpenger skal være erstatning for manglende arbeidsinntekt, burde i seg selv være enkelt å forstå. Retten har forståelse for at meldeskjema etc. likevel kan oppfattes som kompliserte – særlig når man er dels i arbeid, dels i friperioder og dels i permisjon. Det er likevel grovt uaktsomt å ikke undersøke nærmere for å forsikre seg om at man gjør rett. Meldekortsystemet er basert på tillit», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 34-åringens uforbeholdne tilståelse og ikke mint at saken var blitt gammel.

Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 21 dager.