Mandag morgen melder Bane Nor at Sørlandsbanen/Jærbanen er stengt mellom Nærbø og Vigrestad.

Det skal være på grunn av strømproblemer.

Det kommer ny oppdatering klokken 09.00.

Både regiontog til Kristiansand/Oslo og lokaltog mellom Stavanger og Egersund påvirkes.

Go Ahead melder på sine nettsider at at det er problemer med strømforsyningen på Varhaug stasjon. Alle tog er innstilt mellom Nærbø og Vigrestad. Det kjøres buss for tog på berørt strekning.