Skal ha knust rute da han ikke fikk sove i arresten

Hendelsen skal ha funnet sted 21. mars i år, omkring klokken 03.30, utenfor Stavanger politistasjon.

Etter at han hadde blitt fortalt av blant annet en politistudent at han ikke fikk sove i politiarresten, skal han ha kastet en brostein mot inngangsdøren og resepsjonsvinduet i mellomgangen på politistasjonen for å få sove i politiarresten.

Dette skal ha medført at ruten i inngangsdøren ble knust og vinduet fikk merker og hakk. Ifølge tiltalen påvirket han på denne måten politibetjentene til å foreta en tjenestehandling.

Også 12. april i år, omkring klokken 01.30, skal han ha oppholdt seg utenfor Stavanger politistasjon. Da han fikk pålegg om å forlate stedet skal han nektet å etterkomme dette.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 9. februar. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning i forbindelse med skadeverket.