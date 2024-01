Mann (19) tatt for ruskjøring

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 12. november i fjor, omkring klokken 22.58, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham omkring en halvtime etter kjøringen viste at han hadde en promille på 1,46. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Med det som bakgrunn kom retten til han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

«Siktedes alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,46 utgjør i seg selv en stor risiko under kjøringen, og siktede har ved kjøringen utsatt både seg selv og medtrafikanter for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. Han kjørte en strekning på flere kilometer. Av anmeldelsen framgår det at personen som varslet om kjøringen før siktede satte seg i bilen, oppfattet siktede som beruset», heter det i dommen.

I formildende retning kom retten til at den skulle legge noe vekt på 19-åringens uforbeholdne tilståelse. 19-åringen ble ikke stanset bak rattet, men personen som varslet om den ruspåvirkede kjøringen opplyste politiet hvem han var.

«Tilståelsen har slik retten ser det først og fremst hatt en prosessøkonomisk gevinst, men likevel slik at det skal gis en tilståelsesrabatt mellom 10 og 20 prosent», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed ble straffen fengsel i 24 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.