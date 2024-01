Gikk bort til vekter og rev henne hardt i håret

Den 22 år gamle kvinnen erkjente straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

14. januar i fjor, omkring klokken 22.50, ved et utested i Stavanger gikk hun bort til en vekter og rev henne hardt i håret.

22-åringen forklarte at hun ikke husket hendelsen, men retten kom til at men tilståelsen hennes ble styrket av en film tatt med overvåkingskamera. På denne vises det tydelig at en person river en annen person i håret bakfra. 22-åringen og vekteren pekte seg selv ut som henholdsvis gjerningsperson og fornærmet. Videre la retten vekt på at et vitne har bekreftet hendelsen som beskrevet. Vedkommende var på jobb sammen med vekteren og så hendelsen.

«Tiltalte skal dømmes for en kroppskrenkelse. Volden skjedde uprovosert. Det er skjerpende at det skjedde overfor en vekter under hennes utførelse av tjenesten. Videre er det skjerpende at hendelsen skjedde i det offentlige rom. Det er også skjerpende at tiltalte er dømt for kroppskrenkelse tidligere», heter det i dommen.

Hun ble i september 2022 dømt til 40 timer samfunnsstraff, men hadde ikke kommet i gang med samfunnsstraffen da hendelsen i den nye saken fant sted.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hennes uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt gammel uten at 22-åringen kan lastes for dette.

Retten kom til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff og begrunnet dette blant annet med at hun hadde hatt en positiv utvikling etter forrige samfunnsstraff.

22-åringen ble også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.