Fra Sandnes til Stavanger med 1,74 i promille

Den 51 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. mars i fjor, omkring klokken 17.55 kjørte 51-åringen bil fra Sandnes til Stavanger til tross for at han hadde drukket alkohol.

Retten la til grunn at han hadde drukket whisky forut for kjøringen, og at han forut for og i Hillevågstunnelen kjørte han vinglete og var nær ved å frontkollidere med en annen bil, kjørte i sidespeilet til en møtende bil, og kjørte inn i autovernet etter tunnelen.

Et vitne som ringte politiets operasjonssentral kjørte etter 51-åringen og meldte fortløpende om hans posisjon. En politipatrulje fant 51-åringen og fulgte etter ham til en parkeringsplass på Storhaug hvor han parkerte og ble observert mens han flyttet seg fra førersetet i bilen over til passasjersetet.

Politiet tok 51-åringen med til blodprøvetaking og denne viste en promille 1,74.

«Allmennpreventive og individualpreventive hensyn taler for en streng reaksjon. Også trafikksikkerhetshensyn trekker i denne retning, og likebehandlingshensyn skal tillegges vekt. Tiltalte kjørte en lang strekning på trafikkert vei med høypromille. Dette har et betydelig skadepotensial for fører av bilen og andre trafikanter – særlig myke trafikanter», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 14 dager som er en særskilt straff og en etterskuddsdom i forhold en dom han fikk i august i fjor. Han ble også dømt til å betale en bot på 60.000 kroner og mistet førerretten i to år og seks måneder.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.