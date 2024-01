Skal ha mishandlet samboeren og kalt henne for stygge ting

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 28 år gammel mann fra Jæren.

Den lyder på at han i perioden fra august 2021 til juni 2022 skal ha utsatt samboeren sin for fysisk og psykisk mishandling.

Volden skal blant annet ha bestått av at han kløp henne, tok kvelertak på henne, presset en pute over hodet hennes, ristet henne, rev henne i håret, slo henne i bakhodet, samt bøyde fingrene hennes bakover til hun sa det han ønsket å høre eller gjorde det han ønsket at hun skulle gjøre.

Den truende atferden skal blant annet bestått av at han skal ha sagt at han skulle «lage livet hennes til et helvete» og «du ser ikke morgendagen om du ringer politiet».

Ifølge tiltalen skal han også ha slått og sparket i dører, raserte leiligheten og skreket til henne, samt kommet med negative uttalelser om hennes utseende og devaluerende uttalelser som at hun ikke var verdt noe.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 5. februar og eventuelle krav om erstatning vil bli satt fram av fornærmedes bistandsadvokat.