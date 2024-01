Kvinne var voldelig mot politiet

Den 32 år gamle kvinnen erkjente straffskyld for begge postene i tiltalebeslutningen under hovedforhandlingen, men har forklart at hun ikke husker alt fra hendelsen og har dermed ikke kunnet avgi en uforbeholden tilståelse.

Etter en samlet vurdering av bevisene kom retten til at kvinnen 18. mars i fjor i forbindelse med at hun skulle settes i politiets cellebil sparket en politistudent i overkroppen, bet en annen politistudent i buksebeinet samt spyttet mot og bet en politibetjent i armen.

Dette for å forsøke å hindre politiet i å gjennomføre pågripelsen og innbringelsen som var besluttet og som hun var informert om.

I forbindelse med at politiet skulle sette på henne håndjern ropte hun også f**** til en politibetjent.

Nesten unntaksfritt skal reageres med ubetinget fengsel dersom voldshandlinger er rettet mot politiet. Retten fant ikke grunnlag for å fravike utgangspunktet i denne saken.

Når det gjaldt fengselsstraffens lengde har retten sett hen til at kvinnen foretok flere handlinger, herunder spark og bitt, samt at hun utførte handlingene mot flere polititjenestepersoner.

Retten kom til at det var noe skjerpende at 32-åringen ble dømt for vold mot offentlig tjenestemann i 2015 og 2016. I formildende retning la retten vekt på at saken var blitt noe gammel og 32-åringens erkjennelse av straffskyld.

Etter en samlet vurdering kom retten til at 32-åringen skulle dømmes til fengsel i 28 dager der hun får fradrag for to dager i varetekt.

Hun ble også dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.