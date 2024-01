Kjørte vinglete - må ut med 100.000 kroner

Den 61 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. november i fjor, omkring klokken 23.30, kjørte han bil i Solavegen og omegn i Klepp til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 23.55 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,81 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,62.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste hadde handlet uaktsomt.

«Siktede har kjørt bil over en ikke ubetydelig avstand med en beruselsesgrad tilsvarende en alkoholkonsentrasjon i blodet på over 1,2, og har utsatt både seg selv og sine medtrafikanter for fare. Siktede ble stoppet som følge av vinglete kjøring, men det foreligger etter rettens syn ikke særlige risikomomenter ved kjøringen utover den betydelige beruselsesgraden», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at 61-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager.

Påtalemyndigheten hadde også lagt ned påstand om at han skulle dømmes til å betale en bot på 175.000 kroner. Retten kom til at dette var noe høyt og dømte ham til å betale en bot på 100.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.