Mann ville forbi – tatt i 99 km/t i 50-sone

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. oktober i fjor ble farten hans målt til 99 km/t i 50-sone i Bærheimveien.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

«Siktede har i forbindelse med en forbikjøring kjørt med en hastighet av 99 km/t i skiltet 50- sone. Siktede var alene i bilen, det var god sikt og fine kjøreforhold. Det er etter rettens syn ikke spesielle risikomomenter ved kjøringen, ut over den høye hastigheten», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen tok retten utgangspunkt i fastsatte retningslinjer fra Riksadvokaten, som er utslag av betydelig praksis fra Høyesterett, der utgangspunktet er at det skal idømmes ubetinget fengsel ved en hastighet på 99 km/t i 50-sone.

I forbindelse med straffemålingenla retten også noe vekt 45-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 16 dager.

«Retten har i denne vurderingen vektlagt at siktede ikke tidligere er domfelt for overtredelser av trafikklovgivningen, at hastigheten var en følge av at siktede ønsket å unngå en farlig situasjon og at kjøreforholdene var fine på stedet», heter det i dommen.

Han mistet også førerretten i 17 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.