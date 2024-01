Kjørte bil mens han var ruset på cannabis

21-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 2. mars i fjor, omkring klokken 23.15, kjørte han bil i Auglendsdalen i Stavanger. En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

27. mars i fjor, omkring klokken 17.10, kjørte han på nytt bil til tross for at han var påvirket av cannabis. Denne gangen var han påvirket tilsvarende en promille på over 0,2. Denne gangen kjørte han også uten å ha gyldig førerkort da politiet hadde tatt førerkortet fra ham i forbindelse med kjøringen 2. mars.

Straffen ble betinget fengsel i 24 dager og 25.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.