Stjal båt etter han fikk snap av kamerat

En 20-åring og en 21-åring erkjente ikke straffskyld da de nylig møtte i Stavanger tinghus. Begge har fått et forelegg for båttyveri. 20-åringen har vedtatt dette, men ikke 21-åringen, noe som er grunnen til at saken har kommet opp for retten.

Kort tid forut for 10. juli 2021 skal de ha stjålet en båt fra en båthavn i distriktet, eller medvirket til dette. I tiden etter skal de ha brukt båten som sin egen i farvannet rundt Stavanger og Boknafjorden.

Etter en samlet vurdering av bevisene kom retten til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at 21-åringen kort tid forut for lørdag 10. juli 2021 sendte en snap til 20-åringen med informasjon om at det var en båt i nærheten. Begge visste at den tilhørte noen andre.

20-åringen reiste bort til båthavnen og tok den aktuelle båten og erkjente også dette i retten.

21-åringen forklarte i retten at han var med og brukte båten, man at han ikke hadde medvirket til at denne var stjålet. Det mente retten den kunne se bort bra og viste blant annet til snappen han hadde sendt til 20-åringen og omstendigheter i forbindelse med bruken av båten som opphørte ved at den gikk tom for bensin.

Retten kom til at 21-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 14.000 kroner, samt 4000 kroner i saksomkostninger.

Når det gjelder 20-åringen viste retten til at han var under 18 år da båten ble stjålet og at han har erkjent tyveriet. Straffen ble en bot på 6000 kroner.

I tillegg ble de dømt til å betale 14.676 kroner i erstatning til båteieren.