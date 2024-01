Skal ha underslått penger fra hundeforening

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en mann i 50-årene.

Tiltalen lyder på grovt underslag, og ifølge tiltalen er underslaget grovt med tanke på at verdien av det underslått er betydelig, underslaget har pågått over lengre tid og at det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, verv eller oppdrag.

Grunnlaget for tiltalen er at han i perioden fra 4. september 2019 til 8. februar i fjor skal ha overført 393.428 fra kontoen til en hundeklubb, hvor han hadde et verv, til sine egne kontoer og forbrukt pengene.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 28. februar i år.

Det er tatt forebehold om å legge ned påstand om erstatning til hundeklubben med inntil 393.428 kroner.