Forklarte at en annen kjørte bilen

Den 25 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Sandnes tinghus.

14. oktober 2022 kjørte han bil i Sandnes. Det gjorde også en UP-patrulje som gjenkjente 25-åringen bak rattet i bilen. Politibetjentene visste at 25-åringen ikke hadde gyldig førerkort, snudde politibilen og la seg etter 25-åringen bil. Etter å ha foretatt noen forbikjøringer lå politipatruljen bak 25-åringens bil, noe som førte til at han akselererte og kjørte inn på et boligfelt på Lura. Politipatruljen satte da på blålys for å signalisere at 25-åringen skulle stanse. Dette gjorde ikke 25-åringen, men kjørte ifra politibilen.

Etter en kort stund fant politiet bilen parkert på et gårdstun. Like etter møtte de på 25-åringen. Han luktet alkohol og ble tatt med til blodprøvetaking som viste at han hadde en promille på 1,24, samt at han var påvirket av narkotiske tabletter og kokain.

25-åringen nektet for at det var han som hadde kjørt bilen, og viste til at det var en kamerat av ham som hadde vært sjåfør.

Retten festet ingen lit til 25-åringen forklaring, og mente at denne framstår som oppkonstruert i et forsøk på å unndra seg straff. I den forbindelse viste retten til at begge politibetjentene kjente til 25-åringen fra før og at de gjenkjente ham som bilens sjåfør.

Retten kom også til at han skulle dømmes for to tilfellene av kjøring uten gyldig førerkort og to nettbedragerier.

Straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager og 75.000 kroner i bot. Han fikk også sperrefrist for alltid når det gjelder erverv av førerrett.