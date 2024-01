Solbriller til 2500 kroner kom på 10.000 kroner

Den 45 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette, og fant det bevist at han 4. juli i fjor, omkring klokken 13.00, stjal et par solbriller på et kjøpesenter i Stavanger. Solbrillene hadde en verdi rundt 2500 kroner.

Retten kom til at 45-åringen tok solbrillene i forbindelse med at han var inne i butikken og kikket på varer, og at han la et annet par solbriller på plassen hvor de stjålne solbrillene i utgangspunktet befant seg.

I den forbindelse viste retten til forklaringen til en butikkansatt som har forklart seg inngående om 45-åringens atferd inne i butikken, samt forklaringen til en politibetjent som blant annet forklarte seg om at solbrillene ble funnet i forbindelse med ransaking av 45-åringen.

Dermed kom retten til at han hadde handlet forsettlig og at han skal dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at småtyverier er en såkalt masseovertredelse og hensynet til likebehandling gjør seg i stor grad gjeldende ved straffeutmålingen. Det er gjennom rettspraksis og påtalepraksis utarbeidet standardiserte straffesatser for overtredelse, og at den standardiserte satsen for tyveri av varer med verdi inntil 4000 kroner, er 8000 kroner, gitt at lovbryteren vedtar forelegget.

I denne saken har 45-åringen ikke vedtatt forelegget og dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 10.000 kroner.