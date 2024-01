Politilogg: Mann i 20-årene utsatt for vold ved Kvadrat

Klepp 22.50: En patrulje stanset en bil med for mange passasjerer i. Flere av passasjerene løp fra bilen. Føreren, en mann i tenårene, ble avhørt på stedet. Han forklarte at det hadde vært ni personer i bilen som var registrert for fem. Han fikk førerkortet beslaglagt.

Stavanger 22.55: Politiet fikk melding om at to personer slåss på Torget. En patrulje kjørte til stedet og fikk kontakt med de to mennene. Fornærmede, en mann i 20-årene, skal ha blitt skallet av mistenkte, mann i 40-årene. Fornærmede er ikke skadet. Det ble foretatt avhør av de involverte og et vitne.

Stavanger 00.10: En mann i 20-årene ble anmeldt for urinering på offentlig sted.

Stavanger 00.45: Melding om nytt salgsmål mellom to personer i sentrum. Politiet var på stedet og situasjonen var under kontroll.

Nærbø 01.50: En beruset mann i 20-årene ble bortvist to ganger. Han etterkom ikke påleggene og ble innbrakt til arresten og anmeldt.

Kvadrat 02.40: Politiet rykket ut etter melding om at en person var blodig og utsatt for vold. De kom i kontakt med fornærmede, en mann i 20-årene, som hadde en hoven og blodig leppe. Gjerningspersonen(e) hadde forsvunnet fra stedet. Politiet forsøkte å få en forklaring fra fornærmede, og kjørte ham så til legevakten.

Bryne 03.11: En politipatrulje stanset et kjøretøy der fører, en mann i 40-årene, er mistenkt for å ha kjørt pirattaxi. Bilen ble avskiltet, og mannen ble anmeldt for brudd på yrkestransportloven.

Stavanger sentrum: Seks berusede menn i 20-årsalderen som var involvert i bråk og ikke klarte å oppføre seg ble bortvist fra sentrum fram til klokken 08.00.