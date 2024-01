Mann angret på at han kjørte

Den 31 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

7. januar i fjor, omkring klokken 14.38, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av diverse narkotiske stoffer.

Ifølge 31-åringen hadde han vært ute kvelden før og drukket fem til seks glass øl, at han fikk noen linjer med kokain, og at han røykte en joint. Han mente også at amfetaminet kommer fra ADHD-medisin og at han ikke husker inntak av øvrige stoffer.

«Siktede forklarte at han foretok et veldig dårlig valg da han kjørte. Han skulle kjøre bilen til en venninne til en kamerat der de skulle reparere bilen. Siktede tenkte det ikke var så langt å kjøre, slik at han satte seg i bilen og kjørte. Han forsto at det ikke var greit å kjøre bilen, og sa det var tåpelig det han hadde gjort. Han angrer veldig på det han gjorde. Siktede forklarte videre at han ikke hadde førerkort», heter det i dommen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt bilen mens han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2, samt kjøring uten gyldig førerkort.

I formildende retning la retten noe vekt på at saken var blitt gammel – og 31-åringens uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 18 dager og en bot på 45.000 kroner. Han mistet også førerretten i fem år.