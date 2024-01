Mann (82) tatt med promille

30. januar må en 82 år gammel mann møte i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for uaktsom kjøring og ruskjøring.

2. juli i fjor, omkring klokken 23.30, skal han ha kjørt en bil mens han var påvirket av alkohol.

I rundkjøringen ved Løkkeveien og Tanke Svilands gate skal han ha kollidert med et skilt på midtrabatten. Kollisjonen skal ha medført skade på skiltet, og at støtfangeren framme på bilen falt av. Kort tid senere skal han ha kjørt inn i Bergelandstunnelen hvor han over et strekk på omkring 100 meter kjørte i motsatt kjørefelt.

«Kjøringen førte til at det oppsto fare for kollisjon, og riper på kantsteinen», heter det i tiltalen.

En blodprøve tatt av ham klokken 23.59 samme kveld skal ha vist at 82-åringen hadde 1,9 i promille.