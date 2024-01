Må ut med 10.000 kroner for 96 km/t i 80-sone

28-åringen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus. Saken mot ham ble fremmet til tross for det.

8. juni i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte han bil på Solasplitten. Her ble farten hans mål til 96 kilometer i timen i 80-sone.

For dette fikk han et forelegg som han nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken har kommet opp retten.

Da 28-åringen ble stoppet av politiet forklarte han at han kan ha kjørt i rundt 90 kilometer i timen, men at han umulig kunne ha kjørt så fort som 96 kilometer i timen.

Det mente retten den kunne se bort fra og viste til politiets forklaring omkring lasermålingen.

Straffen ble en bot på 8000 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.