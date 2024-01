Kvinne må i retten for biltyveri og ruskjøring

1. februar må en 33 år gammel kvinne møte i Sør-Rogaland tingrett. Blant annet skal hun natt til 5. januar i fjor ha stjålet en bil fra en kvinne i Kvernevik og kjørt med denne i Stavanger. Omkring klokken 03.45 denne natten skal hun ha blitt stoppet av politiet i Randabergveien i Stavanger. Hun skal da ha ført den stjålne bilen mens hun var påvirket av amfetamin, GHB og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

Også 12. januar 2022 skal hun ha kjørt bil mens hun var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 0,5.

4. august 2022 skal hun ha kjørt en bil i Stavanger mens hun var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter som hver for seg skal ha tilsvart en promille på over 1,2.

I forbindelse med de to siste kjøreturene skal hun også ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

8. august 2022, omkring klokken 20.30, skal hun ha latt en mann kjøre sin bil i Sandnes mens hun var passasjer. Ifølge tiltalen hadde ikke mannen gyldig førerkort og var påvirket av rusmidler.

En blodprøve tatt av ham klokken 21.06 skal ha vist en påvirkning av amfetamin og narkotiske tabletter som hver for seg oversteg en promille tilsvarende 1,2.

24. september 2022 skal hun også ha forledet en kvinne til å vipse henne 1400 kroner for en vognpose til tross for at hun ikke skal ha hatt til hensikt å sende varen.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til kvinnen, samt tap av førerrett.