Gamlingen stengt i sprengkulden

Det melder Stavanger Aftenblad.

To gasskjeler står for de ekstra varmegradene på de kaldeste dagene. Allerede for noen måneder siden streiket den første gasskjelen. Fredag tok sprengkulden knekken på den siste gasskjelen og Gamlingen så seg nødt til å stenge.

– Vi håpet at den siste gasskjelen ville holde stand mens vi jobbet med en løsning, men sprengkulden tok knekken på den, sier Monica Eie, i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune, til avisen.

Vanskelig å reparere

Det er ikke klart når bassenget kan åpne igjen. Badstue, kafé og treningsrom holder åpent som normalt.

Siden gasskjelene er produsert i Italia, har det vist seg krevende å finne en reparatør. En ny, større gasskjele vil koste om lag en million kroner.

– Det har vært vanskelig å få til reparasjon fordi det ikke er reparatører i vårt område med kompetanse på de italienske kjelene, sier Erik Thorsen Hirth, eiendomssjef i Stavanger kommune til Aftenbladet.

Hirth anslår at bassenget på Gamlingen vil forbli stengt ut kommende uke – minst.

– Det kommer an på hva som er ledig og tilgjengelig på markedet. Jeg svømmer på Gamlingen selv, og vi vil gjerne opprettholde publikumstilbudet for alle, derfor jobber vi så raskt vi bare kan, sier Hirth til avisen.

