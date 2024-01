Kjente igjen tyv på video

Det var like før midnatt, natt til fredag at politiet ble tilkalt etter et innbrudd i en bil som sto parkert i et parkeringshus i Stavanger sentrum.

Det var blitt frastjålet flere gjenstander fra den parkerte bilen.

Politipatruljen som rykket ut fikk sett på videoovervåkning av innbruddet og gjenkjente gjerningspersonen på videoen.

– Politipatruljen oppsøkte deretter gjerningspersonen som etter hvert erkjente innbruddet. Godset ble tilbakelevert eier og tyven anmeldt for forholdet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.