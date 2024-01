Frosset demning skaper køer på E39

En demning ved Figgjoelven har frosset til is ved Kongeparken i Rogaland, som fører til at Figgjoelva har gått over sine bredder.

For å unngå store mengder vann på avveie, må demningen fikses. Mens det skjer stenges et felt på E39 på Figgjo.

Det melder politiet fredag formiddag.

Det må påregnes en del trafikale problemer mens arbeidet pågår og det blir manuell dirigering på stedet via ett felt på E39.

Klokken 09.15 melder politiet at gravingen er i gang og at trafikken dirigeres forbi stedet i ett felt.

– Da er gravemaskin på plass på E-39 og starter arbeidet med å lede vannet forbi demningen. En gravemaskin er allerede i gang på motsatt side av elven. Manuell dirigering via ett felt på E-39, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Saken oppdateres!