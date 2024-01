Like over klokken 22.00 onsdag kveld ble en bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt for fort på Stasjonsvegen i Klepp.

En av politiets UP-patruljer målte bilen til å ha en hastighet på 80 km/t på et strekke med 50-sone i Stasjonsvegen.

– Førerkortet ble beslaglagt og sak opprettet, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.