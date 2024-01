Utvider siktelse til drapsforsøk etter knivstikking

Politiet fikk melding om en knivstikking i Sandnes søndag 3. desember klokken 22.18. To menn (i 20 og 30-årene) ble pågrepet og siktet av politiet.

Mannen i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS), og det samme gjorde den fornærmede kvinnen i 30-årene, som har status som fornærmet i saken.

– Mannen i 30-årene var siktet for grov kroppsskade. Politiet har nå skjellig grunn til å mistenke at det er tale om et drapsforsøk, og siktelsen er følgelig endret, sier politiadvokat Amalie Bråten Hauge, i en pressemelding onsdag.

Hun ønsker ikke å utdype hvorfor siktelsen er utvidet av hensyn til etterforskningen.

Varetektsfengslet

Varetektsfengslingen ble forlenget ved Sør-Rogaland tingrett, rettssted Sandnes, i går 2. januar 2024.

– Vi tar sikte på å holde ham i varetekt fram til domfellelse, sier Bråten Hauge.

Politiet har gjennomført en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt, blant annet åstedsundersøkelser, avhør av siktede og fornærmede, samt vitner, ifølge pressemeldingen.

– Som følge av at saken fremdeles er under etterforskning, ønsker vi ikke å utdype innholdet i denne ytterligere. Vi ønsker på dette tidspunkt heller ikke å kommentere hvilke etterforskningsskritt som er planlagt, sier politiadvokaten.

Forsvarer for mannen i 30-årene er advokat Tone Linn Thingvold.