Mann ranet bensinstasjoner

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

5. juni i fjor, omkring klokken 20.10, benyttet han en hammer til å true en ansatt ved en bensinstasjon i Stavanger til å gi ham tobakk og 1500 kroner i kontanter.

I forbindelse med ranet var han utkledd med en parykk med langt hår. Deler av utbyttet fra ranet, samt hammer og kubein, ble senere samme kveld funnet igjen etter at 34-åringens søster skal ha kontaktet politiet og forklart at hun mistenkte sin bror for å stå bak ranet.

Også 1. august i fjor, omkring klokken 00.59, ranet han en bensinstasjon i Stavanger. Denne gangen benyttet han en kniv og en jernstang som han truet en ansatt med – og også denne gangen fikk han med seg tobakk og et mindre kontantbeløp.

28. juni i fjor ødela han også en pc-veske ved å tenne på to kakefakler og legge disse i vesken i en butikk i Stavanger.

«I skjerpende retning vises det til den belastning som denne type ran regelmessig vil være for de ansatte som er på jobb. Ved begge ranene var de fornærmede alene på jobb, og begge har forklart seg om forholdsvis store psykiske konsekvenser i ettertid, i form av søvnløshet og frykt for «hevn» fra tiltalte eller at noe lignende skal skje igjen», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i ett år og fire måneder der han får fradrag for 145 dager i varetekt.

Han ble også dømt til å betale de to fornærmede 35.000 kroner hver i oppreisningserstatning.