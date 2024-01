Beruset mann kjørte stjålet bil

Rundt midnatt, natt til onsdag, fikk politiet melding om en beruset mann som satte seg inn i en bil og kjørte av gårde ved Hundvåg i Stavanger.

Melder hadde observasjon på bilen til patruljen kom til stedet. Da var bilen forlatt og fører hadde stukket av.

Hundepatruljen søkte etter vedkommende, og fant mannen etter kort tid.

Politiet opplyser på X (tidligere Twitter) at bilen var stjålet, og at mannen, som er i slutten av 20-årene, mistenkes for å ha kjørt denne i beruset tilstand.

– Mulig at det er han som er biltyven også, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på X.

Mistenkte ble fraktet til legevakten for blodprøve og videre inn i arrest. Bilen ble tauet.