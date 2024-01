Fikk bot på 6700 kroner – må betale 12.000 kroner

14. april i fjor, omkring klokken 22.09, ble den 28 år gamle mannen målt til å kjøre bil i 100 kilometer i timen i 80-sone i Eiganestunnelen.

For dette fikk han en bot på 6700 kroner som han nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken har kommet opp for retten.

Etter en samlet vurdering av bevisene kom retten til at 28-åringen hadde kjørt for fort og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Hovedpunktene i rettens bevisvurdering var forklaringen til en politibetjent sammenholdt med framlagte laserlogg og illustrasjonsmappe som blant annet viser laserposisjon, måleområdet og den aktuelle målingen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 8000 kroner. I tillegg kom retten til at han også skal dømmes til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.