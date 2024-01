Dømt for kjøring med tilhenger

Den 32 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

6. mars i fjor, omkring klokken 19.20, kjørte han bil med tilhenger på Motorveien i Stavanger. Retten kom til at han ikke var tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom idet han – uten å forvisse seg om at det var klar veibane, foretok et plutselig feltskifte fra høyre til venstre felt med den følge av bilene som kom kjørende i venstre felt måtte bråbremse for å unngå å kollidere med tilhengeren.

Retten kom til at 32-åringen i det minste hadde handlet uaktsomt I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for å lastet tilhengeren med en sofa uten at denne var sikret på forsvarlig vis.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt bilen som hadde bruksforbud på grunn av manglende ansvarsforsikring.

«Ved straffutmålingen har retten tatt utgangspunkt i overtredelsen av veitrafikkloven § 3 som retten anser som det mest alvorlige forholdet. Tiltalte skapte en trafikkfarlig situasjon ved sin kjøring. Selv om det ikke oppsto materielle skader, måtte andre bilister måtte bråbremse», heter det i dommen.

Retten kom til at allmennpreventive hensyn samt hensynet til trafikksikkerhet gjør seg gjeldende med stor tyngde. Etter en samlet vurdering kom retten til at straffen skal settes til en bot på 16.000 kroner. I tillegg ble han dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.