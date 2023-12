Ungdommer fyrte av fyrverkeri inne på kjøpesenter

Lørdag kveld har det kommet noen meldinger fra politiet på X (tidligere Twitter) om folk som ikke har klart å oppføre seg, blant annet i forbindelse med bruk av fyrverkeri.

Klokken 19.20 fikk politiet melding om ungdommer på Tasta som kastet kinaputter i postkasser, og som fyrte av fyrverkeri inne på Tastasenteret – Alti Tasta.

Politiet rykket og, og så blant annet på overvåkingsvideo. Tre aktuelle ungdommer blir anmeldt av senterlederen.

Det skal ikke har vært noen materielle skader som følge av hendelsen. Politiet var også i kontakt med flere ungdommer på stedet, men det er uklart om disse har vært involvert i bruk av fyrverkeri.

Siktet på biler og folk med fyrverkeri

I 21.30-tiden fikk politiet melding om 13-14-åringer som skjøt fyrverkeri mot biler og folk på Ganddal i Sandnes.

Ungdommene løp fra stedet da politiet kom. Politiet søkte i området uten resultat.

Det skal ikke være meldt om skade på verken personer eller materiell.

Anmeldt

Klokken 22.11 observerte en politipatrulje to unge menn som fyrte opp fyrverkeri i et boligområde på Varhaug. Det ble tatt beslag i fyrverkeriet, og de blir anmeldt for forholdet.

Bortvist

I politiloggen meldes det også om en vanskelig gjest på et utested i Sandnes sentrum, i 2-tiden. Gjesten, som var en mann i 40-årene, truet de ansatte og nektet å forlate stedet. Politiet fikk kontroll på mannen og bortviste ham fra stedet.