Mann i 20-årene kjørte alt for fort på elsparkesykkel

Fredag kveld, like før klokken 23.00, stoppet politiet en mann i 20-årene på elsparkesykkel. Fører, en mann i 20-årene, hadde en fart på cirka 45 km/t ifølge politiet, noe som er langt over lovlig hastighet på elsparkesykkel da elsparkesykler i Norge ikke skal kunne kjøre fortere enn 20 km/t.

Føreren ble avhørt, politiet opprettet sak og sparkesykkelen ble beslaglagt. Hendelsen skjedde på Austrått i Sandnes.

Bortvist fra sentrum

Politiet melder videre på X (tidligere Twitter) om to menn som ble bortvist fra Stavanger sentrum natt til lørdag.

Klokken 00.36 fikk politiet melding om en ufin og plagsom gjest på et utested i Stavanger. Politiet kom til stedet, og mannen i starten av 20-årene ble bortvist fra sentrum til lørdag morgen klokken 08.00.

En liten time senere, klokken 01.20, ble en mann i 40-årene også bortvist, etter at han var et ordensproblem på et utested i Vågen.

Ut over disse hendelsene kan politiet melde om en bil som ble toppet for kontroll i Løkkeveien i Stavanger. Fører mistenktes for å ha kjørt bilen i påvirket tilstand. Blodprøve ble tatt, førerkort beslaglagt og sak opprettet.