Gutt (9) til SUS etter påkjørsel: – Svært glatt på stedet

Like før klokken 12, lørdag, melder politiet om en yngre gutt som har blitt påkjørt i krysset ved Dalsetveien/Auglendsbakken i Stavanger.

Gutten, som er 9 år, blir tatt med til Stavanger universitetssjukehus (SUS) med ambulanse. Politiet opplyser at ulykken ikke framstår som alvorlig.

Det meldes om svært glatte veier på stedet. Det er en del kø begge veier, opplyser politiet.

Foreldrene var på stedet da ulykken skjedde.

Klokken 12.06 melder politiet at veien er åpnet for normal trafikk, og at de tar avhør på stedet – blant annet av mannlig bilfører i 40-årene. Politiet oppretter sak.