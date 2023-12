Mann (41) fikk inndratt sparkesykler

Den 41 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. januar i år, omkring klokken 03.20 førte han en elsparkesykkel i over 20 km/t, uten at sykkelen var påsatt lovlige kjennemerker.

En politibetjent forklarte i retten at hun og hennes makker observerte en elsparkesykkel og reagerte på den høye hastigheten denne holdt. De tok opp forfølgelsen og satte på blålys, noe som førte til at 41-åringen stoppet.

41-åringen sa til politiet innledningsvis at sparkesykkelen gikk maksimalt i 20 til 25 km/t, men innrømmet etter hvert at han trodde den gikk opp mot 55 km/t.

Motorvogn

Retten kom til at elsparkesykkelen er en «motorvogn» i veitrafikklovens forstand, at det den er registreringspliktig og skulle vært påsatt lovlig kjennemerke.

Også 20. mai i år, omkring klokken 19.30 ble han observert av en politipatrulje mens han kjørte en elsparkesykkel i høy fart i Sandnes. En politiførstebetjent forklarte i retten at han anslo hastigheten til å være omkring 40 kilometer i timen. I forbindelse med at 41-åringen ble stanset av politiet forklarte han også at han trodde at elsparkesykkelen kunne gå i 65 km/t.

Kjøreturen fant også sted mens 41-åringen var påvirket av amfetamin tilsvarende godt over 1,2 i alkoholpromille.

«Retten må utvilsomt legge til grunn at tiltalte har ført en motorvogn, i påvirket tilstand og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 18.000 kroner, samt inndragning av to sparkesykler. I tillegg må han betale 2000 kroner i saksomkostninger.