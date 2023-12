Lnett: Over 8000 var uten strøm i perioder under uværet

Lnett opplyser at de for andre gang denne julen vært i skjerpet drift, og kalt inn ekstra folk på jobb.

Uværet har gitt noen strømbrudd, og montørene har jobbet i vanskelige forhold i natt for å rette opp feil på strømnettet.

– Vi har kalt inn ekstra mannskap på jobb både i natt og nå i dag for å få rettet feil som er forårsaket av uværet. Våre montører som var ute i natt har hatt det stritt med svært kraftige vindkast flere steder. Noen av feilene er kun sikret og midlertidig løst, og vil bli rettet permanent nå når dagslyset kommer. Sikkerheten til våre montører kommer alltid først, og når vi kan utsette jobber til dagslys uten at det berører kunder, så gjør vi det, sier Rannveig Eidem Norfolk, direktør for Nettdrift i Lnett i en pressemelding torsdag morgen.

Strømbrudd på Hjelmeland, Strand og Rennesøy

Det største strømbruddet skjedde rundt klokken 01.30 og berørte 6020 kunder i Hjelmeland, Årdal, Finnøy, Ombo og deler av Strand og Rennesøy, opplyser Lnett.

– Rundt halvparten av kundene var uten strøm i rundt en time. En lengre kraftledning er koblet ut, og må befares nå når det er dagslys, melder selskapet.

Det andre større strømbruddet berørte 1129 kunder i Forsand, Oanes og Kolabygda og skjedde klokken 04.07 i natt.

– Der fikk alle strømmen tilbake etter rundt 20 minutter, også her ble en lengre kraftledning koblet ut, og må befares i dagslys, melder strømselskapet.

I tillegg har det vært noen mindre strømbrudd i Sandnes, Time, Strand og Hjelmeland kommuner.

Flere tusen Lnett-kunder har opplevd strømbrudd onsdag kveld og natt til torsdag. (Terje Bendiksby/NTB)

Mindre, korte strømbrudd flere steder

Det oppsto også flere mindre strømbrudd ulike steder i distriktet onsdag kveld og natt til torsdag.

Klokken 22.42 mistet 318 kunder strømmen i to minutter sør for Bryne, mens i Vormedal i Hjelmeland mistet 118 kunder strømmen rett før midnatt.

– De siste kundene fikk her strømmen tilbake fem timer senere.

I Sandnes (Sviland, Søredalen og Noredalen) mistet 800 kunder strømmen ved midnatt. Her var montører og skogere ute for å få feilen rettet. De siste kundene fikk strømmen tilbake rett før klokken 08.00 torsdag morgen.

– Tre kunder var uten strøm i morgentimene, og det blir prioritert å få strømmen tilbake til dem så raskt som mulig, melder Lnett.