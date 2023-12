Kvinne kjørte til byen i pillerus med to passasjerer i bilen

Den 37 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. mai i år, omkring klokken 20.00, kjørte hun bil på Skansekaien til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av henne klokken 20.17 samme kveld viste en ruspåvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

«Hun har forklart at hun fikk noe piller av en bekjent, en liten stund før hun satte seg i bilen og kjørte. De var tre i denne bilen. Siktede syntes det ikke var så mange piller; to til fire. Hun følte seg beroliget og ikke full. Hun kjørte bilen fra en parkeringsplass like ved der hun bor og til Stavanger sentrum. Hun kjenner seg ikke igjen i analyseresultatet, hun følte seg bare beroliget», heter det i dommen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt.

«Siktede ble stanset på Skansekaien i Stavanger, som er et sentrumsområde hvor det erfaringsmessig er en del myke trafikanter. Dette må tillegges vekt i skjerpende retning. I skjerpende retning må det også legges vekt på at siktede hadde to passasjerer med seg i bilen. Siktede framsto også som ruspåvirket overfor patruljen som kontrollerte henne», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på 31.400 kroner. Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.