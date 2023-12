Slo vektere da han var på byen med familie

Den 48 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

14. oktober i år var han på et utested på Skagenkaien sammen med to familiemedlemmer. Hendelsen fant sted omkring klokken 22.55. Forut for dette ble et av familiemedlemmene bedt av en av vaktene om å gå ut for å trekke litt frisk luft idet vaktene oppfattet ham altfor beruset til å få mer servering.

Etter en stund kom også 48-åringen ut. Han mente at familiemedlemmet ikke var for beruset til å være inne, og i forbindelse med at han sto og snakket med en vekter om dette – slo han uten foranledning vekteren hardt i ansiktet. Mens et familiemedlem holdt vekteren klarte 48-åringen på nytt å slå ham i ansiktet med knyttet hånd.

En annen vekter kom til og også han ble slått i ansiktet med knyttet neve slik at vedkommende gikk i bakken og «var borte» et øyeblikk. Idet han kom til seg selv, var han blodig i ansiktet og skjønte straks at nesen var brukket. Han kom seg opp, men ble slått eller dyttet over ende igjen av 48-åringen.

Også en tredje vekter kom til og det pågikk et lengre basketak for å få kontroll på 48-åringen. Da han hadde blitt overmannet av de tre kom 48-åringen også med en drapstrussel mot dem.

I formildende retning la retten vekt har tilstått de mest alvorlige forholdene, og har også uttrykt anger og beklagelse overfor alle de fornærmede.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i seks måneder der han får fradrag for 67 dager i varetekt.

Han ble også dømt til å betale erstatning til de fornærmede.