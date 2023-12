Mann (46) tatt for ruskjøring

Den 46 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Om morgenen 28. juli i år kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av ham klokken 11.45 samme dag viste at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5, samt narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Kjøreturen fant også sted uten at 46-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og viste til den kliniske legeundersøkelsen og analyseresultatet. Med det som bakgrunn kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med den nødvendige skyld.

«Det er forbundet med høy risiko for alvorlige hendelser å kjøre bil i påvirket tilstand. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor en streng reaksjon i saker som gjelder kjøring i påvirket tilstand. Normalstraffen for førstegangsovertredere med alkoholnivåer tilsvarende mellom 1,2 og 1,5 promille, en straff av fengsel fra 14–30 dager. Utover det farepotensial som så vidt høy påvirkning medfører finner retten ikke at det er noe å bemerke til selve kjøringen. Retten finner at straffen kan settes til fengsel i 20 dager. Det er da tatt i betraktning at han også kjørte uten førerkort. Det er også tatt i betraktning at siktede gitt en uforbeholden tilståelse. Uten tilståelsen ville straffen vært fengsel i 22 dager», heter det i dommen.

Han ble også dømt til å betale en bot på 34.000 kroner og fikk to års sperrefrist for erverv av førerrett.