Mann (77) sparket bussjåfør

Den 77 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

15. mai i fjor hadde han vært på et utested i Sandnes og drukket brennevin. Han var derfor full da han utpå ettermiddagen denne dagen skulle ta bussen hjem.

På et tidspunkt gikk han fram i bussen og satte seg på setet bak bussjåføren, og begynte plutselig å sparke mot sjåføren mens bussen var i fart. 77-åringen traff sjåføren først i armen. Bussjåføren mistet kontroll over bussen som et øyeblikk kom over i motsatt kjørefelt. Dette fant sted enda en gang før bussjåføren fikk stoppet bussen.

Da han skulle settes i arresten slo han også mot en politibetjent.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager. Han ble også dømt til å betale 21.514 kroner i erstatning/oppreisningserstatning til fornærmede.