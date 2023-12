Kolliderte med syklist

Den 67 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus. 20. oktober 2021, omkring klokken 07.55 kolliderte han med en syklist i en rundkjøring i Hillevåg.

For dette har han fått et forelegg for uaktsom kjøring. Dette har han nektet å vedta, noe som har ført til at saken har kommet for retten. Der kom retten til at han utviste uaktsomhet da han førte bilen.

«Slik retten ser det, viser forholdet tvert imot at bilen – som forklart av fornærmede – hadde en viss fart da den traff ham. At bilens front traff sykkelen ved bakhjulet når både bil og sykkel skulle sørover i Hillevågsveien, viser også på at det var bilen som kjørte på sykkelen – og ikke motsatt», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 8400 kroner.