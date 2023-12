Kvinne sparket politibetjent i ryggen

Den 23 år gamle kvinnen erkjente seg ikke skyldig da hun nylig møtte i Stavanger tinghus. 13. juli i år, omkring klokken 02.00 sparket hun en politibetjent i ryggen i Kongsgårdbakken, slik at vedkommende falt framover. Denne natten var hun ute på byen med kjæresten. Kjæresten kom i slåsskamp med en mann, og to uniformerte politibetjenter kom til stedet for å skille dem.

Den ene politibetjenten satt foroverbøyd med et kne i bakken, mens han fikk kontroll på 23-åringens kjæreste. 23-åringen befant seg i nærheten i en trapp. Hun så hva som skjedde og sprang ned trappen og mot polititjenestemennene. Hun løp deretter og sparket politibetjenten i ryggen mellom skulderbladene, slik at han falt over ende. Politibetjentene måtte tilkalle forsterkninger for å få kontroll på situasjonen.

23-åringen har forklart at hun husker svært lite fra hendelsen bortsett fra at hun følte at kjæresten ble urettferdig behandlet.

«Retten skal idømme straff for ett tilfelle av vold mot politiet. Det dreier seg om et spark i øvre rygg mellom skulderbladene på en polititjenestemann. Han satt opptatt med ryggen til for å kontroll på en slåsskamp. Tiltalte kom springende og sparket ham med hele fotsålen, slik, at han falt over ende. De to tjenestemennene ble forstyrret i arbeider med å kontrollere utelivsvolden og måtte tilkalle forsterkninger. Retten ser alvorlig på tiltaltes handling. Det foreligger ingenting formildende i situasjonen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager.