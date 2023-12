Fikk tabletter av en kamerat som hadde vært i Thailand

Den 42-år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse sa han nylig møtte i Sandnes tinghus.

På nyåret i år hadde han en medisinsk tilstand som førte til kløe. Mannen gikk til legen som ga ham en salve. Han fikk også beskjed om at han kunne bruke ta allergimedisin, men ingen av disse tingene hjalp på tilstanden hans.

På denne tiden traff han en kamerat som hadde vært i Thailand. Vedkommende skal ha sagt at også han hadde hatt slike plager, men at han hadde fått tak i noen tabletter i Thailand som hadde virket lindrende på plagene.

Ifølge 42-åringen ga kameraten ham disse og sa at han kunne ta tre til dagen. Ifølge 42-åringen fikk han disse tablettene i en lynlåspose uten nærmere beskrivelse av hva tablettene inneholdt.

17. februar i år, noen dager etter at han hadde fått tablettene, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på Jærvegen i Sandnes.

En blodprøve tatt av samme dag viste at det var en konsentrasjon av virkestoffet alprazolam i blodet som tilsvarte en promille på over 1,2.

Ifølge 42-åringen hadde han aldri kjørt dersom han hadde vist at pillene inneholdt narkotiske virkestoffer.

«Tiltalte burde åpenbart ha sjekket innholdet i tablettene før han satte seg for å kjøre. Dette gjelder særlig siden tiltalte forklarte at tablettene foruten å redusere kløen, også hadde den virkningen at han klarte å slappe av. Tiltalte har ved dette i det minste opptrådt uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble han dømt til ubetinget i 18 dager, og en bot på 70.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og åtte måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.