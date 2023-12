Sparket mann i ansiktet

Den 31 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. mai i år var han på byen i Stavanger. Det var også fornærmede og de hadde ikke kjennskap til en annen. Begge hadde drukket mye alkohol og begge var svært beruset. Omkring klokken 03.00 oppsto uoverensstemmelse mellom dem hvor de begynte å knuffe. Hver av dem utdelte noen slag som ikke traff. Tiltalte traff så fornærmede med et knyttneveslag som førte fornærmede ned i bakken. Mens fornærmede lå nede, tok 31-åringen et steg bak og tok sats, før han sparket fornærmede hardt i ansiktet. Sparket førte til at fornærmede mistet bevisstheten og han ble liggende på siden med den ene siden av ansiktet ned mot bakken. Mens fornærmede lå slik på bakken slo 31-åringen ham tre ganger med knyttet hånd i ansiktet, like over tinningen.

Politiet kom til stedet kort tid etterpå og pågrep 31-åringen, mens fornærmede ble tatt med i ambulanse.

Verken 31-åringen eller fornærmede husker hendelsen. Når det gjaldt vurderingen av bevisene i saken viste retten til forklaringene til to vitner som var på stedet.

«Videre legger retten vekt på at skadepotensialet ved voldsutøvelsen var stort, og det kunne lett ha gått verre med fornærmede enn hva det gjorde. Fornærmede ble sparket i ansiktet mens han lå nede og hadde liten mulighet til å verge seg, og tiltalte fortsatte å slå fornærmede mens fornærmede hadde mistet bevisstheten og lå forsvarsløs på bakken.», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i fem måneder.