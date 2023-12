Kvinne spyttet på politibetjent

Den 42 år gamle kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sør-Rogaland tingrett. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

Natt til 2. mars i fjor ble politiet oppringt fra en leilighet i Stavanger av en person som var til stede der og var bekymret for at eieren av leiligheten skulle bli utsatt for vold fra kvinnens side. Da politiet kom til stedet bekreftet eieren av leiligheten at han var bekymret for vold fra tiltaltes side, og at han ikke ville ha henne i leiligheten. Ifølge dommen framsto kvinnen som frekk og aggressiv overfor politiet. Da hun fikk pålegg om å forlate stedet, nektet hun å gjøre dette. Dermed gikk turen til arresten. På vei ut av cellebilen spyttet hun også på en politibetjent.

Straffen ble en bot på 10.000 kroner.