Flere menn ble bortvist fra byen

To menn ble bortvist fra Stavanger og en mann fra sentrum i Sandnes i løpet av natt til lille julaften. Felles for dem alle tre var at de oppførte seg ufint på byen, opplyser politiet. En mann ble også anmeldt for sin oppførsel.

Klokken 00.11 ble en mann i 20-årene bortvist fra Stavanger sentrum av politiet etter å ha laget bråk inne på et utested.

– Mannen ble anmeldt for ikke å etterkommet pålegget da han returnerte til sentrum, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 00.28 ble en mann i 30-årene bortvist fra Stavanger sentrum. Han skal ha opptrådt truende og aggressivt overfor andre personer.

I Sandnes ble en mann i 20-årene bortvist fra Sandnes sentrum like over klokken 01.00 etter å ha opptrådt ufint overfor andre gjester inne på et utested.