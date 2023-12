Mann skjøt gutt med sprettert

den 52 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Hendelsen fant sted 25. februar i år, omkring klokken 21.30. Da var fornærmede og to andre gutter og bestemte seg for at de skulle ringe på dørklokker, for deretter å springe fra stedet, på tilfeldige leiligheter/hus.

Da de ringte på hos 52-åringen endte det med at fornærmede ble skutt med en sprettert slik at det oppsto en kroppsskade. Retten kom til at 52-åringen skulle dømmes for vold mot gutten.

«I formidlende retning må retten vektlegge at tiltalte har erkjent de faktiske forhold fra første stund. Det må også ses noe hen til at det er den laveste forsettgraden som foreligger. Retten må også se noe hen til at tiltalte ikke var innforstått med at det var et barn han skadet i forbindelse med skuddet med spretterten», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i fem måneder. Han må også betale fornærmede 80.000 kroner i oppreisningserstatning og 7405 kroner i erstatning.