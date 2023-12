Truet med at han skulle henge samboeren i kjelleren og skrive selvmordsbrev

Den 33 år gamle mannen fra Jæren erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

33-åringen og fornærmede traff hverandre sommeren 2020 og ble etter hvert kjærester. Fornærmede flyttet inn i hans bolig i september samme år.

Forholdet mellom de to ble raskt turbulent. Ifølge dommen var 33-åringen svært sjalu og reagerte på at fornærmede var ute alene om kveldene.

Allerede i september 2020 truet han henne med at han skulle henge henne i kjelleren og skrive et selvmordsbrev på vegne av henne, slik at det skulle se ut som om hun hadde tatt sitt eget liv. Samme dag tok han tak i halsen hennes og slengte henne inn i en vegg.

Også 17. desember 2020 og 21. februar 2021 var han voldelig mot samboeren.

Retten kom til at den skulle legge vekt på forklaringen til fornærmede og at 33-åringen skulle dømmes for vold og trusler mot henne.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt svært gammel uten at 33-åringen kunne lastes for dette.

«Tidsforløpets lengde tilsier i denne saken at det er riktig å reparere konvensjonsbruddet ved at fengselsstraffen i sin helhet omgjøres til samfunnsstraff. Selv om allmennpreventive hensyn tilsier at det skal reageres strengt mot vold, mener retten likevel at hensynet til straffens formål ikke taler mot å bruke samfunnsstraff i dette tilfellet», heter det i dommen.

Dermed ble straffen 118 timer samfunnsstraff. Han ble også dømt til å betale 45.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.