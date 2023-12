Kjøreturen endte med at mannen kjørte i grøften

Mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. november i år, omkring klokken 02.55, kjørte han motorsykkel til tross for at han var påvirket av alkohol.

Mannen forklarte i retten at han hadde drukket til sammen fire halvlitere med øl. Da han kom hjem tok han motorsykkelen for å kjøre seg en tur. Det var glatt på veien, han mistet kontakten med bakken og ble kastet av sykkelen, slik at både siktede og sykkelen havnet i grøften.

Retten kom til at riktigheten av mannens tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til analyseresultatet som viste at han hadde hatt en promille på 1,46. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen kom rette til at den skulle legge noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 28 dager og 60.000 kroner i bot.

Når det gjelder tap av førerrett skriver Sør-Rogaland tingrett følgende i dommen:

«Retten er enig med påtalemyndighetens i at tapstiden bør settes til to år, hensett til beskrivelsen av kjøringen og påvirkningsgraden. Det er ikke opplyst om forhold som gjør at en slik tapsperiode framstår som mer byrdefull for siktede, enn det som normalt må påregnes».

Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.