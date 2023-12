Kjøpte inn varer og lot firma betale for dem

Den 44 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra desember i fjor til september i år, i egenskap å være ansatt i et firma, kjøpte han inn TV-utstyr, klokker, iPader, klær med mer til en nettoverdi av kr 429.351 kroner og belastet selskapet med utgiftene.

Kort etter 1. september i år endret han innholdet i en e-postkommunikasjon slik at det framsto som om han hadde inngått en avtale om levering av utstyr og tjenester. E-posten ble videresendt arbeidsgiver som etterspurte dokumentasjon rundt innkjøp av ulike varer. Varene ble videresolgt og/eller benyttet privat.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder kontoutskrifter og Finn-annonser samt egenrapport over ut- og innbetalinger via Vipps, samt fakturaer som er mottatt og øvrig dokumentasjon i saken.

Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet bevisst og med forsett ved samtlige forhold, og hvor han særlig har vist til at han havnet i en relativt desperat økonomisk situasjon, noe som foranlediget de aktuelle handlinger.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for økonomisk kriminalitet i september i år.

Denne gangen ble straffen ubetinget fengsel i 90 dager i tillegg til straffen fra den forrige dommen. Han fikk også inndratt en rekke gjenstander og må betale omkring 400.000 kroner i erstatning til et forsikringsselskap.