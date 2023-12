Hadde spist hasjkake to dager før kjøringen og følte seg i god form

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. mai i år, omkring klokken 23.45, kjørte han bil på Forus til tross for at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

23-åringen forklarte i retten at han hadde spist hasjkake to dager før kjøringen, at han følte seg i god form og at en kamerat av ham var passasjer.

Ifølge 23-åringen kjørte han fra Sola sentrum og skulle kjøre kameraten hjem.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av forklaringen til en politibetjent. Han arbeidet for Utrykningspolitiet da han stanset 23-åringen. En spyttprøve slo ut på narkotika og de brakte ham til legevakten for blodprøvetaking kort tid senere.

Retten kom til at det ikke foreligger verken skjerpende eller formildende omstendigheter ved kjøringen. Politibetjenten forklarte i retten at det var ingenting spesielt å bemerke ved kjøringen. Retten la imidlertid skjerpende vekt på faremomentene ved at tiltalte hadde en passasjer, og at han kjørte i tettbygde strøk.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse og viste til at denne hadde hatt en prosessøkonomisk betydning.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 45.000 kroner. Han mistet også førerretten i 14 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.